SWORD (SWORD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.11% שינוי מחיר (7D) +8.11%

SWORD (SWORD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SWORD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWORDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWORD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SWORD (SWORD) מידע שוק

שווי שוק $ 26.14K$ 26.14K $ 26.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.52K$ 28.52K $ 28.52K אספקת מחזור 7.03B 7.03B 7.03B אספקה כוללת 7,665,089,170.505355 7,665,089,170.505355 7,665,089,170.505355

