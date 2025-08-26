Switch Token (SWITCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00848273$ 0.00848273 $ 0.00848273 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -7.62% שינוי מחיר (7D) -6.71% שינוי מחיר (7D) -6.71%

Switch Token (SWITCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SWITCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWITCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00848273, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWITCH השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -7.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Switch Token (SWITCH) מידע שוק

שווי שוק $ 10.11M$ 10.11M $ 10.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.16M$ 11.16M $ 11.16M אספקת מחזור 45.28B 45.28B 45.28B אספקה כוללת 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Switch Token הוא $ 10.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWITCH הוא 45.28B, עם היצע כולל של 50000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.16M.