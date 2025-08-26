עוד על SWITCH

SWITCH מידע על מחיר

SWITCH מסמך לבן

SWITCH אתר רשמי

SWITCH טוקניומיקה

SWITCH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Switch Token סֵמֶל

Switch Token מחיר (SWITCH)

לא רשום

1 SWITCH ל USDמחיר חי:

$0.00022322
$0.00022322$0.00022322
-7.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Switch Token (SWITCH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:52:17 (UTC+8)

Switch Token (SWITCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00848273
$ 0.00848273$ 0.00848273

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-7.62%

-6.71%

-6.71%

Switch Token (SWITCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SWITCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWITCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00848273, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWITCH השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -7.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Switch Token (SWITCH) מידע שוק

$ 10.11M
$ 10.11M$ 10.11M

--
----

$ 11.16M
$ 11.16M$ 11.16M

45.28B
45.28B 45.28B

50,000,000,000.0
50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Switch Token הוא $ 10.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWITCH הוא 45.28B, עם היצע כולל של 50000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.16M.

Switch Token (SWITCH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Switch Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSwitch Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSwitch Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Switch Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.62%
30 ימים$ 0-14.56%
60 ימים$ 0-54.86%
90 ימים$ 0--

מה זהSwitch Token (SWITCH)

Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Switch Token (SWITCH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Switch Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Switch Token (SWITCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Switch Token (SWITCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Switch Token.

בדוק את Switch Token תחזית המחיר עכשיו‏!

SWITCH למטבעות מקומיים

Switch Token (SWITCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Switch Token (SWITCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWITCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Switch Token (SWITCH)

כמה שווה Switch Token (SWITCH) היום?
החי SWITCHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWITCH ל USD?
המחיר הנוכחי של SWITCH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Switch Token?
שווי השוק של SWITCH הוא $ 10.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWITCH?
ההיצע במחזור של SWITCH הוא 45.28B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWITCH?
‏‏SWITCH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00848273 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWITCH?
SWITCH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SWITCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWITCH הוא -- USD.
האם SWITCH יעלה השנה?
SWITCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWITCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:52:17 (UTC+8)

Switch Token (SWITCH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.