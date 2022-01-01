SuperVerse (SUPER) טוקנומיקה
SuperVerse (SUPER) מידע
What is the SuperVerse ($SUPER)?
The SuperVerse is building and delivering Web3 products that empower crypto natives with next-generation NFT functionality, and onboard Web2 users through immersive blockchain gaming experiences.
The SuperVerse comprises two core verticals: NFT marketplace technology and video games. This wide array of Web3 tools and features is supported and governed by a single protocol and token: $SUPER ERC20 (formerly known as SuperFarm).
The SuperVerse harbors two central products: GigaMart, a next-gen NFT marketplace with advanced analytics tools and unique social features, and Impostors, a social-gaming metaverse."
What makes them unique?
By creating fun and inclusive games that appeal to modern gaming culture, the SuperVerse aims to overcome the current limitations of the Web3 space and take blockchain technology and NFTs mainstream. The SuperVerseDAO is dedicated to creating a user experience that bridges the gap between Web2 users and Web3 natives.
The SuperVerse is enabled by cutting-edge Web3 technology. By adopting and refining the latest Web3 functionality, the SuperVerse aims to be a pioneer in this industry and bring NFT marketplace technology and Web3 gaming to a new level. The use of the latest scaling technologies and ingenious in-house engineering make the SuperVerseDAO a leader in Web3 innovation.
SuperVerse (SUPER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SuperVerse (SUPER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
SuperVerse (SUPER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של SuperVerse (SUPER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SUPER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SUPERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SUPERטוקניומיקה, חקרו אתSUPERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
SUPER חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן SUPER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SUPER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.