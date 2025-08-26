Superfriend (SUPFRIEND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00194839$ 0.00194839 $ 0.00194839 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.63% שינוי מחיר (1D) -27.62% שינוי מחיר (7D) -42.02% שינוי מחיר (7D) -42.02%

Superfriend (SUPFRIEND) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPFRIEND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPFRIENDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00194839, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPFRIEND השתנה ב -4.63% במהלך השעה האחרונה, -27.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-42.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Superfriend (SUPFRIEND) מידע שוק

שווי שוק $ 86.14K$ 86.14K $ 86.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 86.14K$ 86.14K $ 86.14K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,971,466.6824551 999,971,466.6824551 999,971,466.6824551

שווי השוק הנוכחי של Superfriend הוא $ 86.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPFRIEND הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999971466.6824551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.14K.