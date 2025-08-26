Super Champs מחיר (CHAMP)
Super Champs (CHAMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0035029. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00350036 לבין שיא של $ 0.00375859, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHAMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.112798, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00245932.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAMP השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -5.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Super Champs הוא $ 3.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAMP הוא 901.26M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.50M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Super Champsל USDהיה $ -0.000189795655069085.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuper Champs ל USDהיה . $ -0.0023271558.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuper Champs ל USDהיה $ +0.0002236556.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Super Champsל USDהיה $ -0.002410689389515001.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000189795655069085
|-5.13%
|30 ימים
|$ -0.0023271558
|-66.43%
|60 ימים
|$ +0.0002236556
|+6.38%
|90 ימים
|$ -0.002410689389515001
|-40.76%
The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world's first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
