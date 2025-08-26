Super Champs (CHAMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00350036 גבוה 24 שעות $ 0.00375859 שיא כל הזמנים $ 0.112798 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00245932 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -5.13% שינוי מחיר (7D) -27.42%

Super Champs (CHAMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0035029. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00350036 לבין שיא של $ 0.00375859, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHAMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.112798, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00245932.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAMP השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -5.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Super Champs (CHAMP) מידע שוק

שווי שוק $ 3.16M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.50M אספקת מחזור 901.26M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Super Champs הוא $ 3.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAMP הוא 901.26M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.50M.