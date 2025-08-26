עוד על SUPA

Supa Pump סֵמֶל

Supa Pump מחיר (SUPA)

לא רשום

1 SUPA ל USDמחיר חי:

--
----
-10.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Supa Pump (SUPA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:05:16 (UTC+8)

Supa Pump (SUPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

-10.73%

+2.13%

+2.13%

Supa Pump (SUPA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPA השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -10.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Supa Pump (SUPA) מידע שוק

$ 71.16K
$ 71.16K$ 71.16K

--
----

$ 73.95K
$ 73.95K$ 73.95K

961.55M
961.55M 961.55M

999,173,634.098984
999,173,634.098984 999,173,634.098984

שווי השוק הנוכחי של Supa Pump הוא $ 71.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPA הוא 961.55M, עם היצע כולל של 999173634.098984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.95K.

Supa Pump (SUPA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Supa Pumpל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSupa Pump ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSupa Pump ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Supa Pumpל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.73%
30 ימים$ 0-19.17%
60 ימים$ 0-39.65%
90 ימים$ 0--

מה זהSupa Pump (SUPA)

The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations. Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Supa Pump (SUPA) משאב

האתר הרשמי

Supa Pumpתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Supa Pump (SUPA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Supa Pump (SUPA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Supa Pump.

בדוק את Supa Pump תחזית המחיר עכשיו‏!

SUPA למטבעות מקומיים

Supa Pump (SUPA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Supa Pump (SUPA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUPA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Supa Pump (SUPA)

כמה שווה Supa Pump (SUPA) היום?
החי SUPAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUPA ל USD?
המחיר הנוכחי של SUPA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Supa Pump?
שווי השוק של SUPA הוא $ 71.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUPA?
ההיצע במחזור של SUPA הוא 961.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUPA?
‏‏SUPA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUPA?
SUPA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SUPA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUPA הוא -- USD.
האם SUPA יעלה השנה?
SUPA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUPA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Supa Pump (SUPA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

