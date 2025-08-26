Supa Pump (SUPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -10.73% שינוי מחיר (7D) +2.13% שינוי מחיר (7D) +2.13%

Supa Pump (SUPA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPA השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -10.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Supa Pump (SUPA) מידע שוק

שווי שוק $ 71.16K$ 71.16K $ 71.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.95K$ 73.95K $ 73.95K אספקת מחזור 961.55M 961.55M 961.55M אספקה כוללת 999,173,634.098984 999,173,634.098984 999,173,634.098984

שווי השוק הנוכחי של Supa Pump הוא $ 71.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPA הוא 961.55M, עם היצע כולל של 999173634.098984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.95K.