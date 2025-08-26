sudoswap (SUDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.055996 גבוה 24 שעות $ 0.060566 שיא כל הזמנים $ 4.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04013916 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.69% שינוי מחיר (1D) -2.68% שינוי מחיר (7D) +0.27%

sudoswap (SUDO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.05848. במהלך 24 השעות האחרונות, SUDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.055996 לבין שיא של $ 0.060566, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04013916.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUDO השתנה ב +3.69% במהלך השעה האחרונה, -2.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sudoswap (SUDO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.48M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.39M אספקת מחזור 25.40M אספקה כוללת 58,056,418.77361723

שווי השוק הנוכחי של sudoswap הוא $ 1.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUDO הוא 25.40M, עם היצע כולל של 58056418.77361723. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.39M.