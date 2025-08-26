Stryke (SYK) מידע על מחיר (USD)

Stryke (SYK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.052146. במהלך 24 השעות האחרונות, SYK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.052397 לבין שיא של $ 0.05829, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.452935, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02241411.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYK השתנה ב -1.05% במהלך השעה האחרונה, -10.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stryke (SYK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Stryke הוא $ 2.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYK הוא 38.00M, עם היצע כולל של 37997585.38234717. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00M.