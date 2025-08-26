Strong (STRONG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 
24 שעות נמוך $ 1.71
גבוה 24 שעות $ 1.9
שיא כל הזמנים $ 1,217.44
המחיר הנמוך ביותר $ 0.056894
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13%
שינוי מחיר (1D) -7.55%
שינוי מחיר (7D) +0.23%

Strong (STRONG) המחיר בזמן אמת של הוא $1.73. במהלך 24 השעות האחרונות, STRONG נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.71 לבין שיא של $ 1.9, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STRONGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,217.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.056894.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STRONG השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -7.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Strong (STRONG) מידע שוק

שווי שוק $ 691.47K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 914.69K
אספקת מחזור 399.82K
אספקה כוללת 528,886.0991521602

שווי השוק הנוכחי של Strong הוא $ 691.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STRONG הוא 399.82K, עם היצע כולל של 528886.0991521602. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 914.69K.