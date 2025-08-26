Streamr (DATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0153595 $ 0.0153595 $ 0.0153595 24 שעות נמוך $ 0.01788105 $ 0.01788105 $ 0.01788105 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0153595$ 0.0153595 $ 0.0153595 גבוה 24 שעות $ 0.01788105$ 0.01788105 $ 0.01788105 שיא כל הזמנים $ 0.209972$ 0.209972 $ 0.209972 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0117923$ 0.0117923 $ 0.0117923 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -9.19% שינוי מחיר (7D) -3.81% שינוי מחיר (7D) -3.81%

Streamr (DATA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0155187. במהלך 24 השעות האחרונות, DATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0153595 לבין שיא של $ 0.01788105, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.209972, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0117923.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DATA השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -9.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Streamr (DATA) מידע שוק

שווי שוק $ 11.90M$ 11.90M $ 11.90M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.52M$ 15.52M $ 15.52M אספקת מחזור 767.12M 767.12M 767.12M אספקה כוללת 1,000,541,714.0 1,000,541,714.0 1,000,541,714.0

שווי השוק הנוכחי של Streamr הוא $ 11.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DATA הוא 767.12M, עם היצע כולל של 1000541714.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.52M.