Storb (SN26) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24 שעות נמוך $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 גבוה 24 שעות $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 שיא כל הזמנים $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 המחיר הנמוך ביותר $ 0.683804$ 0.683804 $ 0.683804 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.57% שינוי מחיר (1D) +13.32% שינוי מחיר (7D) +47.70% שינוי מחיר (7D) +47.70%

Storb (SN26) המחיר בזמן אמת של הוא $1.35. במהלך 24 השעות האחרונות, SN26 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.2 לבין שיא של $ 1.62, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN26השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.683804.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN26 השתנה ב +1.57% במהלך השעה האחרונה, +13.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+47.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Storb (SN26) מידע שוק

שווי שוק $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M אספקת מחזור 2.16M 2.16M 2.16M אספקה כוללת 2,161,648.405781651 2,161,648.405781651 2,161,648.405781651

שווי השוק הנוכחי של Storb הוא $ 2.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN26 הוא 2.16M, עם היצע כולל של 2161648.405781651. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.93M.