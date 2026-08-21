StoneYield USD מחיר היום

מחיר StoneYield USD (STUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.984546, עם שינוי של 0.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STUSD ל USD הוא $ 0.984546 לכל STUSD.

StoneYield USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,849,731, עם היצע במחזור של 2.89M STUSD. ב‑24 השעות האחרונות, STUSD סחר בין $ 0.962333 (נמוך) ל $ 1.012 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.54, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.106559.

ביצועים לטווח קצר, STUSD נע ב -0.80% בשעה האחרונה ו +0.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 33.13K.

StoneYield USD (STUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M נפח (24 שעות) $ 33.13K$ 33.13K $ 33.13K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M אספקת מחזור 2.89M 2.89M 2.89M אספקה כוללת 2,894,501.74 2,894,501.74 2,894,501.74

שווי השוק הנוכחי של StoneYield USD הוא $ 2.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.13K. ההיצע במחזור של STUSD הוא 2.89M, עם היצע כולל של 2894501.74. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.85M.