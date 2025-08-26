עוד על STK

Stockify סֵמֶל

Stockify מחיר (STK)

לא רשום

1 STK ל USDמחיר חי:

-6.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Stockify (STK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:45:14 (UTC+8)

Stockify (STK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0$ 0

+3.61%

-6.04%

+1.85%

+1.85%

Stockify (STK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STK השתנה ב +3.61% במהלך השעה האחרונה, -6.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stockify (STK) מידע שוק

$ 44.33K
$ 44.33K$ 44.33K

----

$ 44.33K
$ 44.33K$ 44.33K

999.45M
999.45M 999.45M

999,452,861.044498
999,452,861.044498 999,452,861.044498

שווי השוק הנוכחי של Stockify הוא $ 44.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STK הוא 999.45M, עם היצע כולל של 999452861.044498. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.33K.

Stockify (STK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stockifyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStockify ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStockify ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stockifyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.04%
30 ימים$ 0-18.18%
60 ימים$ 0-78.81%
90 ימים$ 0--

מה זהStockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms. These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Stockify (STK) משאב

האתר הרשמי

Stockifyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stockify (STK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stockify (STK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stockify.

בדוק את Stockify תחזית המחיר עכשיו‏!

STK למטבעות מקומיים

Stockify (STK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stockify (STK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stockify (STK)

כמה שווה Stockify (STK) היום?
החי STKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STK ל USD?
המחיר הנוכחי של STK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stockify?
שווי השוק של STK הוא $ 44.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STK?
ההיצע במחזור של STK הוא 999.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STK?
‏‏STK השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STK?
STK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STK הוא -- USD.
האם STK יעלה השנה?
STK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:45:14 (UTC+8)

