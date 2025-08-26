Stockify (STK) מידע על מחיר (USD)

Stockify (STK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STK השתנה ב +3.61% במהלך השעה האחרונה, -6.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stockify (STK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Stockify הוא $ 44.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STK הוא 999.45M, עם היצע כולל של 999452861.044498. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.33K.