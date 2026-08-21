STAU מחיר היום

מחיר STAU (STAU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00738711, עם שינוי של 5.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STAU ל USD הוא $ 0.00738711 לכל STAU.

STAU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,309,933, עם היצע במחזור של 10.00B STAU. ב‑24 השעות האחרונות, STAU סחר בין $ 0.00685234 (נמוך) ל $ 0.00791569 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.279, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00448904.

ביצועים לטווח קצר, STAU נע ב -2.45% בשעה האחרונה ו +14.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 327.63K.

STAU (STAU) מידע שוק

שווי שוק $ 74.31M$ 74.31M $ 74.31M נפח (24 שעות) $ 327.63K$ 327.63K $ 327.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.31M$ 74.31M $ 74.31M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של STAU הוא $ 74.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 327.63K. ההיצע במחזור של STAU הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.31M.