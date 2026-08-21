Startup מחיר היום

מחיר Startup (STARTUP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STARTUP ל USD הוא $ 0 לכל STARTUP.

Startup כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 58,075, עם היצע במחזור של 990.09M STARTUP. ב‑24 השעות האחרונות, STARTUP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04941365, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STARTUP נע ב -2.55% בשעה האחרונה ו +15.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Startup (STARTUP) מידע שוק

שווי שוק $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K אספקת מחזור 990.09M 990.09M 990.09M אספקה כוללת 990,094,268.0473555 990,094,268.0473555 990,094,268.0473555

שווי השוק הנוכחי של Startup הוא $ 58.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STARTUP הוא 990.09M, עם היצע כולל של 990094268.0473555. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.08K.