Staked LOOP (STLOOP) מידע על מחיר (USD)

Staked LOOP (STLOOP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01277849. במהלך 24 השעות האחרונות, STLOOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01274879 לבין שיא של $ 0.01536499, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STLOOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03765422, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01274879.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STLOOP השתנה ב -1.24% במהלך השעה האחרונה, -16.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked LOOP (STLOOP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Staked LOOP הוא $ 1.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STLOOP הוא 106.39M, עם היצע כולל של 106388085.7612184. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36M.