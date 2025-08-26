עוד על STLOOP

Staked LOOP סֵמֶל

Staked LOOP מחיר (STLOOP)

לא רשום

1 STLOOP ל USDמחיר חי:

$0.01277849
$0.01277849$0.01277849
-16.00%1D
mexc
USD
Staked LOOP (STLOOP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:01:35 (UTC+8)

Staked LOOP (STLOOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01274879
$ 0.01274879$ 0.01274879
24 שעות נמוך
$ 0.01536499
$ 0.01536499$ 0.01536499
גבוה 24 שעות

$ 0.01274879
$ 0.01274879$ 0.01274879

$ 0.01536499
$ 0.01536499$ 0.01536499

$ 0.03765422
$ 0.03765422$ 0.03765422

$ 0.01274879
$ 0.01274879$ 0.01274879

-1.24%

-16.07%

-12.19%

-12.19%

Staked LOOP (STLOOP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01277849. במהלך 24 השעות האחרונות, STLOOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01274879 לבין שיא של $ 0.01536499, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STLOOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03765422, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01274879.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STLOOP השתנה ב -1.24% במהלך השעה האחרונה, -16.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked LOOP (STLOOP) מידע שוק

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

--
----

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

106.39M
106.39M 106.39M

106,388,085.7612184
106,388,085.7612184 106,388,085.7612184

שווי השוק הנוכחי של Staked LOOP הוא $ 1.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STLOOP הוא 106.39M, עם היצע כולל של 106388085.7612184. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36M.

Staked LOOP (STLOOP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Staked LOOPל USDהיה $ -0.00244708750976601.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked LOOP ל USDהיה . $ -0.0042936518.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked LOOP ל USDהיה $ -0.0053123594.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Staked LOOPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00244708750976601-16.07%
30 ימים$ -0.0042936518-33.60%
60 ימים$ -0.0053123594-41.57%
90 ימים$ 0--

מה זהStaked LOOP (STLOOP)

StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance

Staked LOOP (STLOOP) משאב

האתר הרשמי

Staked LOOPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Staked LOOP (STLOOP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Staked LOOP (STLOOP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Staked LOOP.

בדוק את Staked LOOP תחזית המחיר עכשיו‏!

STLOOP למטבעות מקומיים

Staked LOOP (STLOOP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Staked LOOP (STLOOP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STLOOP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Staked LOOP (STLOOP)

כמה שווה Staked LOOP (STLOOP) היום?
החי STLOOPהמחיר ב USD הוא 0.01277849 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STLOOP ל USD?
המחיר הנוכחי של STLOOP ל USD הוא $ 0.01277849. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Staked LOOP?
שווי השוק של STLOOP הוא $ 1.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STLOOP?
ההיצע במחזור של STLOOP הוא 106.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STLOOP?
‏‏STLOOP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03765422 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STLOOP?
STLOOP ‏‏רשם מחירATL של 0.01274879 USD.
מהו נפח המסחר של STLOOP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STLOOP הוא -- USD.
האם STLOOP יעלה השנה?
STLOOP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STLOOP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:01:35 (UTC+8)

