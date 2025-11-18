SPURDO מחיר היום

מחיר SPURDO (SPURDO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000151, עם שינוי של 1.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPURDO ל USD הוא $ 0.00000151 לכל SPURDO.

SPURDO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,508,051, עם היצע במחזור של 1.00T SPURDO. ב‑24 השעות האחרונות, SPURDO סחר בין $ 0.00000128 (נמוך) ל $ 0.0000017 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000766, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPURDO נע ב +1.31% בשעה האחרונה ו -27.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SPURDO (SPURDO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

