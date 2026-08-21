Sponge מחיר היום

מחיר Sponge (SPONGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 35.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPONGE ל USD הוא $ 0 לכל SPONGE.

Sponge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 145,673, עם היצע במחזור של 150.00B SPONGE. ב‑24 השעות האחרונות, SPONGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00421862, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPONGE נע ב -3.60% בשעה האחרונה ו +70.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sponge (SPONGE) מידע שוק

שווי שוק $ 145.67K$ 145.67K $ 145.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 145.67K$ 145.67K $ 145.67K אספקת מחזור 150.00B 150.00B 150.00B אספקה כוללת 150,000,000,000.0 150,000,000,000.0 150,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sponge הוא $ 145.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPONGE הוא 150.00B, עם היצע כולל של 150000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 145.67K.