sPOL מחיר היום

מחיר sPOL (SPOL) בזמן אמת היום הוא $ 0.089147, עם שינוי של 7.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPOL ל USD הוא $ 0.089147 לכל SPOL.

sPOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,081,410, עם היצע במחזור של 191.61M SPOL. ב‑24 השעות האחרונות, SPOL סחר בין $ 0.081347 (נמוך) ל $ 0.092238 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.200304, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.068302.

ביצועים לטווח קצר, SPOL נע ב -1.95% בשעה האחרונה ו +18.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.35K.

sPOL (SPOL) מידע שוק

שווי שוק $ 17.08M$ 17.08M $ 17.08M נפח (24 שעות) $ 2.35K$ 2.35K $ 2.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.08M$ 17.08M $ 17.08M אספקת מחזור 191.61M 191.61M 191.61M אספקה כוללת 191,595,766.2581133 191,595,766.2581133 191,595,766.2581133

שווי השוק הנוכחי של sPOL הוא $ 17.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.35K. ההיצע במחזור של SPOL הוא 191.61M, עם היצע כולל של 191595766.2581133. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.08M.