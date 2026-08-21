SpiderSwap מחיר היום

מחיר SpiderSwap (SPDR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00174576, עם שינוי של 3.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPDR ל USD הוא $ 0.00174576 לכל SPDR.

SpiderSwap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,747,193, עם היצע במחזור של 999.91M SPDR. ב‑24 השעות האחרונות, SPDR סחר בין $ 0.00167293 (נמוך) ל $ 0.00178779 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.090041, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00134033.

ביצועים לטווח קצר, SPDR נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו +24.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 606.98.

SpiderSwap (SPDR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M נפח (24 שעות) $ 606.98$ 606.98 $ 606.98 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,908,801.7882961 999,908,801.7882961 999,908,801.7882961

שווי השוק הנוכחי של SpiderSwap הוא $ 1.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 606.98. ההיצע במחזור של SPDR הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999908801.7882961. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.75M.