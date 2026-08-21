Spectral מחיר היום

מחיר Spectral (SPEC) בזמן אמת היום הוא $ 0.03705984, עם שינוי של 6.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPEC ל USD הוא $ 0.03705984 לכל SPEC.

Spectral כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,969,893, עם היצע במחזור של 53.16M SPEC. ב‑24 השעות האחרונות, SPEC סחר בין $ 0.03582574 (נמוך) ל $ 0.04137422 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 18.48, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03121382.

ביצועים לטווח קצר, SPEC נע ב -0.80% בשעה האחרונה ו +3.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 25.17K.

Spectral (SPEC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M נפח (24 שעות) $ 25.17K$ 25.17K $ 25.17K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M אספקת מחזור 53.16M 53.16M 53.16M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Spectral הוא $ 1.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.17K. ההיצע במחזור של SPEC הוא 53.16M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.71M.