Spectra (SPECTRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02140512 גבוה 24 שעות $ 0.02334111 שיא כל הזמנים $ 0.236486 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01432001 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.15% שינוי מחיר (1D) -2.47% שינוי מחיר (7D) -4.38%

Spectra (SPECTRA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02198846. במהלך 24 השעות האחרונות, SPECTRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02140512 לבין שיא של $ 0.02334111, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPECTRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.236486, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01432001.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPECTRA השתנה ב -3.15% במהלך השעה האחרונה, -2.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spectra (SPECTRA) מידע שוק

שווי שוק $ 9.71M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.08M אספקת מחזור 441.67M אספקה כוללת 685,771,031.2690195

שווי השוק הנוכחי של Spectra הוא $ 9.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPECTRA הוא 441.67M, עם היצע כולל של 685771031.2690195. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.08M.