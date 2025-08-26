SpartaDEX (SPARTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00190996
גבוה 24 שעות $ 0.00200162
שיא כל הזמנים $ 1.3
המחיר הנמוך ביותר $ 0.0019067
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) +1.47%
שינוי מחיר (7D) -0.25%

SpartaDEX (SPARTA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00195925. במהלך 24 השעות האחרונות, SPARTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00190996 לבין שיא של $ 0.00200162, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPARTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.3, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0019067.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPARTA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SpartaDEX (SPARTA) מידע שוק

שווי שוק $ 77.82K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.82K
אספקת מחזור 39.72M
אספקה כוללת 39,720,895.81230459

שווי השוק הנוכחי של SpartaDEX הוא $ 77.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPARTA הוא 39.72M, עם היצע כולל של 39720895.81230459. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.82K.