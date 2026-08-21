sparkleware מחיר היום

מחיר sparkleware (SPARKLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPARKLE ל USD הוא $ 0 לכל SPARKLE.

sparkleware כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,324, עם היצע במחזור של 1.00B SPARKLE. ב‑24 השעות האחרונות, SPARKLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPARKLE נע ב +2.80% בשעה האחרונה ו +5.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

sparkleware (SPARKLE) מידע שוק

שווי שוק $ 22.32K$ 22.32K $ 22.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.32K$ 22.32K $ 22.32K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של sparkleware הוא $ 22.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPARKLE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.32K.