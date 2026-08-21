Spark USDC מחיר היום

מחיר Spark USDC (SUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 1.1, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUSDC ל USD הוא $ 1.1 לכל SUSDC.

Spark USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 203,084,149, עם היצע במחזור של 183.86M SUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, SUSDC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.1, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.950893.

ביצועים לטווח קצר, SUSDC נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 152.03.

Spark USDC (SUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 203.08M$ 203.08M $ 203.08M נפח (24 שעות) $ 152.03$ 152.03 $ 152.03 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 203.11M$ 203.11M $ 203.11M אספקת מחזור 183.86M 183.86M 183.86M אספקה כוללת 185,069,402.5044632 185,069,402.5044632 185,069,402.5044632

שווי השוק הנוכחי של Spark USDC הוא $ 203.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 152.03. ההיצע במחזור של SUSDC הוא 183.86M, עם היצע כולל של 185069402.5044632. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 203.11M.