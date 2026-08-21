Spain מחיר היום

מחיר Spain (SPAIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.140118, עם שינוי של 0.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPAIN ל USD הוא $ 0.140118 לכל SPAIN.

Spain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 911,977, עם היצע במחזור של 6.51M SPAIN. ב‑24 השעות האחרונות, SPAIN סחר בין $ 0.136635 (נמוך) ל $ 0.142203 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.919625, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.1331.

ביצועים לטווח קצר, SPAIN נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -13.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 100.42K.

Spain (SPAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 911.98K$ 911.98K $ 911.98K נפח (24 שעות) $ 100.42K$ 100.42K $ 100.42K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M אספקת מחזור 6.51M 6.51M 6.51M אספקה כוללת 29,012,176.0 29,012,176.0 29,012,176.0

שווי השוק הנוכחי של Spain הוא $ 911.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.42K. ההיצע במחזור של SPAIN הוא 6.51M, עם היצע כולל של 29012176.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.31M.