Space Frog X (SFX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.83% שינוי מחיר (1D) -4.84% שינוי מחיר (7D) -0.79% שינוי מחיר (7D) -0.79%

Space Frog X (SFX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SFX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFX השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -4.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Space Frog X (SFX) מידע שוק

שווי שוק $ 38.05K$ 38.05K $ 38.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.10K$ 61.10K $ 61.10K אספקת מחזור 138.69B 138.69B 138.69B אספקה כוללת 222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184

שווי השוק הנוכחי של Space Frog X הוא $ 38.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFX הוא 138.69B, עם היצע כולל של 222686836135.1184. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.10K.