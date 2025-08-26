עוד על SFX

SFX מידע על מחיר

SFX מסמך לבן

SFX אתר רשמי

SFX טוקניומיקה

SFX תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Space Frog X סֵמֶל

Space Frog X מחיר (SFX)

לא רשום

1 SFX ל USDמחיר חי:

--
----
-4.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Space Frog X (SFX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:37:54 (UTC+8)

Space Frog X (SFX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-4.84%

-0.79%

-0.79%

Space Frog X (SFX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SFX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFX השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -4.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Space Frog X (SFX) מידע שוק

$ 38.05K
$ 38.05K$ 38.05K

--
----

$ 61.10K
$ 61.10K$ 61.10K

138.69B
138.69B 138.69B

222,686,836,135.1184
222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184

שווי השוק הנוכחי של Space Frog X הוא $ 38.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFX הוא 138.69B, עם היצע כולל של 222686836135.1184. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.10K.

Space Frog X (SFX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Space Frog Xל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpace Frog X ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpace Frog X ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Space Frog Xל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.84%
30 ימים$ 0-5.59%
60 ימים$ 0+19.81%
90 ימים$ 0--

מה זהSpace Frog X (SFX)

Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Space Frog X (SFX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Space Frog Xתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Space Frog X (SFX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Space Frog X (SFX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Space Frog X.

בדוק את Space Frog X תחזית המחיר עכשיו‏!

SFX למטבעות מקומיים

Space Frog X (SFX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Space Frog X (SFX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SFX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Space Frog X (SFX)

כמה שווה Space Frog X (SFX) היום?
החי SFXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SFX ל USD?
המחיר הנוכחי של SFX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Space Frog X?
שווי השוק של SFX הוא $ 38.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SFX?
ההיצע במחזור של SFX הוא 138.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SFX?
‏‏SFX השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SFX?
SFX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SFX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SFX הוא -- USD.
האם SFX יעלה השנה?
SFX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SFX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:37:54 (UTC+8)

Space Frog X (SFX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.