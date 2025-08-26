Space ($SPACE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00455448$ 0.00455448 $ 0.00455448 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.38% שינוי מחיר (1D) -5.95% שינוי מחיר (7D) +1.65% שינוי מחיר (7D) +1.65%

Space ($SPACE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $SPACE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SPACEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00455448, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SPACE השתנה ב +2.38% במהלך השעה האחרונה, -5.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Space ($SPACE) מידע שוק

שווי שוק $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K אספקת מחזור 984.00M 984.00M 984.00M אספקה כוללת 983,999,998.6 983,999,998.6 983,999,998.6

שווי השוק הנוכחי של Space הוא $ 19.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SPACE הוא 984.00M, עם היצע כולל של 983999998.6. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.00K.