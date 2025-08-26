Source (SOURCE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.079337$ 0.079337 $ 0.079337 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -1.69% שינוי מחיר (7D) +112.79% שינוי מחיר (7D) +112.79%

Source (SOURCE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOURCE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOURCEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.079337, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOURCE השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+112.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Source (SOURCE) מידע שוק

שווי שוק $ 135.12K$ 135.12K $ 135.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 139.26K$ 139.26K $ 139.26K אספקת מחזור 565.58M 565.58M 565.58M אספקה כוללת 582,870,446.614505 582,870,446.614505 582,870,446.614505

שווי השוק הנוכחי של Source הוא $ 135.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOURCE הוא 565.58M, עם היצע כולל של 582870446.614505. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.26K.