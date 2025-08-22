DeLorean (DMC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003843. במהלך 24 השעות האחרונות, DMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003679 לבין שיא של $ 0.004128, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.011717061970039477, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002973802799365675.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMC השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, +2.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
DeLorean (DMC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של DeLorean הוא $ 13.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 763.26K. ההיצע במחזור של DMC הוא 3.41B, עם היצע כולל של 12800000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.19M.
DeLorean (DMC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של DeLoreanהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00010579
+2.83%
30 ימים
$ -0.000529
-12.10%
60 ימים
$ -0.000432
-10.11%
90 ימים
$ -0.000057
-1.47%
DeLorean שינוי מחיר היום
היום,DMC רשם שינוי של $ +0.00010579 (+2.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
DeLorean שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000529 (-12.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
DeLorean שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DMC ראה שינוי של $ -0.000432 (-10.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
DeLorean שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000057 (-1.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DeLorean (DMC)?
DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.
DeLoreanתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה DeLorean (DMC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeLorean (DMC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeLorean.
הבנת הטוקנומיקה של DeLorean (DMC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DMC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
