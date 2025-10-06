Boundless מחיר היום

מחיר Boundless (ZKC) בזמן אמת היום הוא $ 0.1557, עם שינוי של 0.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZKC ל USD הוא $ 0.1557 לכל ZKC.

Boundless כרגע מדורג במקום #625 לפי שווי שוק של $ 31.29M, עם היצע במחזור של 200.94M ZKC. ב‑24 השעות האחרונות, ZKC סחר בין $ 0.1487 (נמוך) ל $ 0.1615 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.1342961487062966, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.10926744882772854.

ביצועים לטווח קצר, ZKC נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו -20.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 408.18K.

Boundless (ZKC) מידע שוק

דירוג No.625 שווי שוק $ 31.29M$ 31.29M $ 31.29M נפח (24 שעות) $ 408.18K$ 408.18K $ 408.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.70M$ 155.70M $ 155.70M אספקת מחזור 200.94M 200.94M 200.94M מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Boundless הוא $ 31.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 408.18K. ההיצע במחזור של ZKC הוא 200.94M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.70M.