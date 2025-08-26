עוד על SRY

SRY מידע על מחיר

Sorry מחיר (SRY)

1 SRY ל USD מחיר חי:

$0.00050367
-7.30%1D
Sorry (SRY) טבלת מחירים חיה
Sorry (SRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.00186436
$ 0
+0.55%

-7.30%

-3.55%

-3.55%

Sorry (SRY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00186436, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRY השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -7.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sorry (SRY) מידע שוק

$ 503.67K
--
$ 503.67K
999.66M
999,663,948.676928
שווי השוק הנוכחי של Sorry הוא $ 503.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SRY הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999663948.676928. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 503.67K.

Sorry (SRY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sorryל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSorry ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSorry ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sorryל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.30%
30 ימים$ 0-35.60%
60 ימים$ 0-36.53%
90 ימים$ 0--

מה זה Sorry (SRY)

SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY.

Sorry (SRY) משאב

האתר הרשמי

Sorry תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sorry (SRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sorry (SRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sorry.

בדוק את Sorry תחזית המחיר עכשיו‏!

SRY למטבעות מקומיים

Sorry (SRY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sorry (SRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sorry (SRY)

כמה שווה Sorry (SRY) היום?
החי SRYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SRY ל USD?
המחיר הנוכחי של SRY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sorry?
שווי השוק של SRY הוא $ 503.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SRY?
ההיצע במחזור של SRY הוא 999.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SRY?
‏‏SRY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00186436 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SRY?
SRY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SRY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SRY הוא -- USD.
האם SRY יעלה השנה?
SRY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SRY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:14:36 (UTC+8)

