Sorry (SRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00186436$ 0.00186436 $ 0.00186436 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.55% שינוי מחיר (1D) -7.30% שינוי מחיר (7D) -3.55% שינוי מחיר (7D) -3.55%

Sorry (SRY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00186436, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRY השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -7.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sorry (SRY) מידע שוק

שווי שוק $ 503.67K$ 503.67K $ 503.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 503.67K$ 503.67K $ 503.67K אספקת מחזור 999.66M 999.66M 999.66M אספקה כוללת 999,663,948.676928 999,663,948.676928 999,663,948.676928

שווי השוק הנוכחי של Sorry הוא $ 503.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SRY הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999663948.676928. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 503.67K.