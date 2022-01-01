Sorry (SRY) טוקנומיקה

Sorry (SRY) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Sorry (SRY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Sorry (SRY) מידע

SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot.

But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders.

In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY.

אתר רשמי:
https://sorrytoken.net/

Sorry (SRY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sorry (SRY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 600.69K
$ 600.69K
ההיצע הכולל:
$ 999.66M
$ 999.66M
אספקה במחזור:
$ 999.66M
$ 999.66M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 600.69K
$ 600.69K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00186436
$ 0.00186436
שפל כל הזמנים:
$ 0.00047946
$ 0.00047946
מחיר נוכחי:
$ 0.00059795
$ 0.00059795

Sorry (SRY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Sorry (SRY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SRY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SRYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SRYטוקניומיקה, חקרו אתSRYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.