SoQuBit מחיר היום

מחיר SoQuBit (PSOQ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 22.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PSOQ ל USD הוא $ 0 לכל PSOQ.

SoQuBit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 411,041, עם היצע במחזור של 999.96M PSOQ. ב‑24 השעות האחרונות, PSOQ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00100172, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PSOQ נע ב +13.56% בשעה האחרונה ו +28.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.80K.

SoQuBit (PSOQ) מידע שוק

שווי שוק $ 411.04K$ 411.04K $ 411.04K נפח (24 שעות) $ 16.80K$ 16.80K $ 16.80K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 411.04K$ 411.04K $ 411.04K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,961,117.777775 999,961,117.777775 999,961,117.777775

שווי השוק הנוכחי של SoQuBit הוא $ 411.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.80K. ההיצע במחזור של PSOQ הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999961117.777775. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 411.04K.