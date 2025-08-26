Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 114,780 $ 114,780 $ 114,780 24 שעות נמוך $ 119,804 $ 119,804 $ 119,804 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 114,780$ 114,780 $ 114,780 גבוה 24 שעות $ 119,804$ 119,804 $ 119,804 שיא כל הזמנים $ 130,885$ 130,885 $ 130,885 המחיר הנמוך ביותר $ 72,207$ 72,207 $ 72,207 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.62% שינוי מחיר (1D) -2.36% שינוי מחיר (7D) -6.18% שינוי מחיר (7D) -6.18%

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) המחיר בזמן אמת של הוא $115,006. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLVBTC.JUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 114,780 לבין שיא של $ 119,804, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLVBTC.JUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 130,885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 72,207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLVBTC.JUP השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) מידע שוק

שווי שוק $ 50.03M$ 50.03M $ 50.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.03M$ 50.03M $ 50.03M אספקת מחזור 435.06 435.06 435.06 אספקה כוללת 435.057959058523 435.057959058523 435.057959058523

שווי השוק הנוכחי של Solv Protocol SolvBTC Jupiter הוא $ 50.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLVBTC.JUP הוא 435.06, עם היצע כולל של 435.057959058523. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.03M.