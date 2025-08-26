עוד על SOLVBTC.JUP

Solv Protocol SolvBTC Jupiter מחיר (SOLVBTC.JUP)

1 SOLVBTC.JUP ל USDמחיר חי:

$115,006
$115,006$115,006
-2.30%1D
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:48:40 (UTC+8)

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 114,780
24 שעות נמוך
$ 119,804
גבוה 24 שעות

$ 114,780
$ 119,804
$ 130,885
$ 72,207
-0.62%

-2.36%

-6.18%

-6.18%

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) המחיר בזמן אמת של הוא $115,006. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLVBTC.JUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 114,780 לבין שיא של $ 119,804, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLVBTC.JUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 130,885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 72,207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLVBTC.JUP השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) מידע שוק

$ 50.03M
--
$ 50.03M
435.06
435.057959058523
שווי השוק הנוכחי של Solv Protocol SolvBTC Jupiter הוא $ 50.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLVBTC.JUP הוא 435.06, עם היצע כולל של 435.057959058523. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.03M.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solv Protocol SolvBTC Jupiterל USDהיה $ -2,781.1818881001.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolv Protocol SolvBTC Jupiter ל USDהיה . $ -8,261.3065022000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolv Protocol SolvBTC Jupiter ל USDהיה $ +1,831.0105260000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solv Protocol SolvBTC Jupiterל USDהיה $ +269.70832674019.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2,781.1818881001-2.36%
30 ימים$ -8,261.3065022000-7.18%
60 ימים$ +1,831.0105260000+1.59%
90 ימים$ +269.70832674019+0.24%

מה זהSolv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) משאב

האתר הרשמי

Solv Protocol SolvBTC Jupiterתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solv Protocol SolvBTC Jupiter.

בדוק את Solv Protocol SolvBTC Jupiter תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLVBTC.JUP למטבעות מקומיים

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLVBTC.JUP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

כמה שווה Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) היום?
החי SOLVBTC.JUPהמחיר ב USD הוא 115,006 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLVBTC.JUP ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLVBTC.JUP ל USD הוא $ 115,006. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solv Protocol SolvBTC Jupiter?
שווי השוק של SOLVBTC.JUP הוא $ 50.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLVBTC.JUP?
ההיצע במחזור של SOLVBTC.JUP הוא 435.06 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLVBTC.JUP?
‏‏SOLVBTC.JUP השיג מחיר שיא (ATH) של 130,885 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLVBTC.JUP?
SOLVBTC.JUP ‏‏רשם מחירATL של 72,207 USD.
מהו נפח המסחר של SOLVBTC.JUP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLVBTC.JUP הוא -- USD.
האם SOLVBTC.JUP יעלה השנה?
SOLVBTC.JUP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLVBTC.JUP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:48:40 (UTC+8)

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.