Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) המחיר בזמן אמת של הוא $115,006. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLVBTC.JUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 114,780 לבין שיא של $ 119,804, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLVBTC.JUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 130,885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 72,207.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLVBTC.JUP השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Solv Protocol SolvBTC Jupiter הוא $ 50.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLVBTC.JUP הוא 435.06, עם היצע כולל של 435.057959058523. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.03M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Solv Protocol SolvBTC Jupiterל USDהיה $ -2,781.1818881001.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolv Protocol SolvBTC Jupiter ל USDהיה . $ -8,261.3065022000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolv Protocol SolvBTC Jupiter ל USDהיה $ +1,831.0105260000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solv Protocol SolvBTC Jupiterל USDהיה $ +269.70832674019.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -2,781.1818881001
|-2.36%
|30 ימים
|$ -8,261.3065022000
|-7.18%
|60 ימים
|$ +1,831.0105260000
|+1.59%
|90 ימים
|$ +269.70832674019
|+0.24%
SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
