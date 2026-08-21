Solomon מחיר היום

מחיר Solomon (SOLO) בזמן אמת היום הוא $ 0.664897, עם שינוי של 5.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLO ל USD הוא $ 0.664897 לכל SOLO.

Solomon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,595,985, עם היצע במחזור של 11.42M SOLO. ב‑24 השעות האחרונות, SOLO סחר בין $ 0.631032 (נמוך) ל $ 0.681837 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.41, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.460368.

ביצועים לטווח קצר, SOLO נע ב -0.98% בשעה האחרונה ו +10.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 161.79K.

Solomon (SOLO) מידע שוק

שווי שוק $ 7.60M$ 7.60M $ 7.60M נפח (24 שעות) $ 161.79K$ 161.79K $ 161.79K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.15M$ 17.15M $ 17.15M אספקת מחזור 11.42M 11.42M 11.42M אספקה כוללת 25,799,967.401367 25,799,967.401367 25,799,967.401367

שווי השוק הנוכחי של Solomon הוא $ 7.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 161.79K. ההיצע במחזור של SOLO הוא 11.42M, עם היצע כולל של 25799967.401367. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.15M.