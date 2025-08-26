Solnic (SOLNIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0047927 $ 0.0047927 $ 0.0047927 24 שעות נמוך $ 0.00535883 $ 0.00535883 $ 0.00535883 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0047927$ 0.0047927 $ 0.0047927 גבוה 24 שעות $ 0.00535883$ 0.00535883 $ 0.00535883 שיא כל הזמנים $ 0.01108836$ 0.01108836 $ 0.01108836 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00290478$ 0.00290478 $ 0.00290478 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.55% שינוי מחיר (1D) -1.01% שינוי מחיר (7D) -1.45% שינוי מחיר (7D) -1.45%

Solnic (SOLNIC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00497672. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLNIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0047927 לבין שיא של $ 0.00535883, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLNICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01108836, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00290478.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLNIC השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -1.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solnic (SOLNIC) מידע שוק

שווי שוק $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M אספקת מחזור 939.87M 939.87M 939.87M אספקה כוללת 939,869,414.642965 939,869,414.642965 939,869,414.642965

שווי השוק הנוכחי של Solnic הוא $ 4.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLNIC הוא 939.87M, עם היצע כולל של 939869414.642965. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.68M.