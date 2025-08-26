SolMev (SN116) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2,435.32$ 2,435.32 $ 2,435.32 המחיר הנמוך ביותר $ 742.83$ 742.83 $ 742.83 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -- שינוי מחיר (7D) --

SolMev (SN116) המחיר בזמן אמת של הוא $2,398.72. במהלך 24 השעות האחרונות, SN116 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN116השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,435.32, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 742.83.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN116 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-- ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolMev (SN116) מידע שוק

שווי שוק $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.42K$ 1.42K $ 1.42K אספקת מחזור 0.59 0.59 0.59 אספקה כוללת 0.590571225 0.590571225 0.590571225

שווי השוק הנוכחי של SolMev הוא $ 2.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN116 הוא 0.59, עם היצע כולל של 0.590571225. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.42K.