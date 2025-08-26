Solmax (SOLMAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.081338 $ 0.081338 $ 0.081338 24 שעות נמוך $ 0.08884 $ 0.08884 $ 0.08884 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.081338$ 0.081338 $ 0.081338 גבוה 24 שעות $ 0.08884$ 0.08884 $ 0.08884 שיא כל הזמנים $ 9.66$ 9.66 $ 9.66 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03384117$ 0.03384117 $ 0.03384117 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -7.65% שינוי מחיר (7D) -4.80% שינוי מחיר (7D) -4.80%

Solmax (SOLMAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.082041. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLMAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.081338 לבין שיא של $ 0.08884, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLMAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03384117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLMAX השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -7.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solmax (SOLMAX) מידע שוק

שווי שוק $ 24.37K$ 24.37K $ 24.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.37K$ 24.37K $ 24.37K אספקת מחזור 299.55K 299.55K 299.55K אספקה כוללת 299,551.892354 299,551.892354 299,551.892354

שווי השוק הנוכחי של Solmax הוא $ 24.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLMAX הוא 299.55K, עם היצע כולל של 299551.892354. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.37K.