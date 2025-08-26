עוד על SOLMAX

Solmax סֵמֶל

Solmax מחיר (SOLMAX)

לא רשום

1 SOLMAX ל USDמחיר חי:

mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Solmax (SOLMAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:37:00 (UTC+8)

Solmax (SOLMAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Solmax (SOLMAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.082041. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLMAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.081338 לבין שיא של $ 0.08884, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLMAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03384117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLMAX השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -7.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solmax (SOLMAX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Solmax הוא $ 24.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLMAX הוא 299.55K, עם היצע כולל של 299551.892354. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.37K.

Solmax (SOLMAX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solmaxל USDהיה $ -0.00679905734657497.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolmax ל USDהיה . $ +0.0442959377.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolmax ל USDהיה $ +0.0272766963.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solmaxל USDהיה $ +0.01023756830825797.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00679905734657497-7.65%
30 ימים$ +0.0442959377+53.99%
60 ימים$ +0.0272766963+33.25%
90 ימים$ +0.01023756830825797+14.26%

מה זהSolmax (SOLMAX)

Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Solmax (SOLMAX) משאב

האתר הרשמי

Solmaxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solmax (SOLMAX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solmax (SOLMAX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solmax.

בדוק את Solmax תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLMAX למטבעות מקומיים

Solmax (SOLMAX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solmax (SOLMAX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLMAX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solmax (SOLMAX)

כמה שווה Solmax (SOLMAX) היום?
החי SOLMAXהמחיר ב USD הוא 0.082041 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLMAX ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLMAX ל USD הוא $ 0.082041. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solmax?
שווי השוק של SOLMAX הוא $ 24.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLMAX?
ההיצע במחזור של SOLMAX הוא 299.55K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLMAX?
‏‏SOLMAX השיג מחיר שיא (ATH) של 9.66 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLMAX?
SOLMAX ‏‏רשם מחירATL של 0.03384117 USD.
מהו נפח המסחר של SOLMAX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLMAX הוא -- USD.
האם SOLMAX יעלה השנה?
SOLMAX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLMAX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:37:00 (UTC+8)

Solmax (SOLMAX) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.