Solify100 (S100) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00101299 גבוה 24 שעות $ 0.00115876 שיא כל הזמנים $ 0.00222386 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -9.41% שינוי מחיר (7D) -3.54%

Solify100 (S100) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010161. במהלך 24 השעות האחרונות, S100 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00101299 לבין שיא של $ 0.00115876, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. S100השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00222386, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, S100 השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -9.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solify100 (S100) מידע שוק

שווי שוק $ 1.00M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.00M אספקת מחזור 983.44M אספקה כוללת 983,438,571.818798

שווי השוק הנוכחי של Solify100 הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של S100 הוא 983.44M, עם היצע כולל של 983438571.818798. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.00M.