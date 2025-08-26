עוד על S100

S100 מידע על מחיר

S100 מסמך לבן

S100 אתר רשמי

S100 טוקניומיקה

S100 תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Solify100 סֵמֶל

Solify100 מחיר (S100)

לא רשום

1 S100 ל USDמחיר חי:

$0.0010161
$0.0010161$0.0010161
-9.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Solify100 (S100) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:14:00 (UTC+8)

Solify100 (S100) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00101299
$ 0.00101299$ 0.00101299
24 שעות נמוך
$ 0.00115876
$ 0.00115876$ 0.00115876
גבוה 24 שעות

$ 0.00101299
$ 0.00101299$ 0.00101299

$ 0.00115876
$ 0.00115876$ 0.00115876

$ 0.00222386
$ 0.00222386$ 0.00222386

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-9.41%

-3.54%

-3.54%

Solify100 (S100) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010161. במהלך 24 השעות האחרונות, S100 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00101299 לבין שיא של $ 0.00115876, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. S100השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00222386, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, S100 השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -9.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solify100 (S100) מידע שוק

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

983.44M
983.44M 983.44M

983,438,571.818798
983,438,571.818798 983,438,571.818798

שווי השוק הנוכחי של Solify100 הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של S100 הוא 983.44M, עם היצע כולל של 983438571.818798. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.00M.

Solify100 (S100) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solify100ל USDהיה $ -0.000105665879174835.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolify100 ל USDהיה . $ -0.0001018819.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolify100 ל USDהיה $ -0.0000557685.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solify100ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000105665879174835-9.41%
30 ימים$ -0.0001018819-10.02%
60 ימים$ -0.0000557685-5.48%
90 ימים$ 0--

מה זהSolify100 (S100)

Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Solify100 (S100) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Solify100תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solify100 (S100) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solify100 (S100) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solify100.

בדוק את Solify100 תחזית המחיר עכשיו‏!

S100 למטבעות מקומיים

Solify100 (S100) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solify100 (S100) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על S100 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solify100 (S100)

כמה שווה Solify100 (S100) היום?
החי S100המחיר ב USD הוא 0.0010161 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי S100 ל USD?
המחיר הנוכחי של S100 ל USD הוא $ 0.0010161. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solify100?
שווי השוק של S100 הוא $ 1.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של S100?
ההיצע במחזור של S100 הוא 983.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של S100?
‏‏S100 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00222386 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של S100?
S100 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של S100?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור S100 הוא -- USD.
האם S100 יעלה השנה?
S100 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את S100 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:14:00 (UTC+8)

Solify100 (S100) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.