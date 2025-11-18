Solid מחיר היום

מחיר Solid (SOLID) בזמן אמת היום הוא $ 1.002, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLID ל USD הוא $ 1.002 לכל SOLID.

Solid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,991, עם היצע במחזור של 59.98K SOLID. ב‑24 השעות האחרונות, SOLID סחר בין $ 0.98595 (נמוך) ל $ 1.013 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.096, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.342748.

ביצועים לטווח קצר, SOLID נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו +2.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Solid (SOLID) מידע שוק

שווי שוק $ 59.99K$ 59.99K $ 59.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.99K$ 59.99K $ 59.99K אספקת מחזור 59.98K 59.98K 59.98K אספקה כוללת 59,982.847434 59,982.847434 59,982.847434

