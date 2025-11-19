Solid (SOLID) תחזית מחיר (USD)

קבל Solid תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SOLID יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Solid % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Solid תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Solid (SOLID) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Solid ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.003 בשנת 2025. Solid (SOLID) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Solid ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0531 בשנת 2026. Solid (SOLID) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SOLID הוא $ 1.1058 עם 10.25% שיעור צמיחה. Solid (SOLID) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SOLID הוא $ 1.1610 עם 15.76% שיעור צמיחה. Solid (SOLID) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SOLID הוא $ 1.2191 עם 21.55% שיעור צמיחה. Solid (SOLID) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SOLID הוא $ 1.2801 עם 27.63% שיעור צמיחה. Solid (SOLID) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Solid עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0851. Solid (SOLID) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Solid עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.3965. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.003 0.00%

2026 $ 1.0531 5.00%

2027 $ 1.1058 10.25%

2028 $ 1.1610 15.76%

2029 $ 1.2191 21.55%

2030 $ 1.2801 27.63%

2031 $ 1.3441 34.01%

2032 $ 1.4113 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.4818 47.75%

2034 $ 1.5559 55.13%

2035 $ 1.6337 62.89%

2036 $ 1.7154 71.03%

2037 $ 1.8012 79.59%

2038 $ 1.8913 88.56%

2039 $ 1.9858 97.99%

2040 $ 2.0851 107.89% הצג עוד לטווח קצר Solid תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.003 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0031 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0039 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0071 0.41% Solid (SOLID) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSOLIDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.003 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Solid (SOLID) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSOLID , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0031 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Solid (SOLID) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSOLID , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0039 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Solid (SOLID) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSOLID הוא $1.0071 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Solid מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 60.19K$ 60.19K $ 60.19K אספקת מחזור 59.98K 59.98K 59.98K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SOLID העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SOLID יש כמות במעגל של 59.98K ושווי שוק כולל של $ 60.19K. צפה SOLID במחיר חי

Solid מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSolidדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSolid הוא 1.003USD. היצע במחזור של Solid(SOLID) הוא 59.98K SOLID , מה שמעניק לו שווי שוק של $60,186 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.07% $ 0.010667 $ 1.005 $ 0.98595

7 ימים 1.24% $ 0.012442 $ 1.0114 $ 0.948859

30 ימים 6.44% $ 0.064574 $ 1.0114 $ 0.948859 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Solid הראה תנועת מחירים של $0.010667 , המשקפת 1.07% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Solid נסחר בשיא של $1.0114 ושפל של $0.948859 . נרשם שינוי במחיר של 1.24% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSOLID הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Solid חווה 6.44% שינוי, המשקף בערך $0.064574 לערכו. זה מצביע על כך ש SOLID עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Solid (SOLID) מודול חיזוי מחיר עובד? Solid מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SOLIDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSolid לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SOLID , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Solid. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSOLID . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSOLID כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Solid.

מדוע SOLID חיזוי מחירים חשוב?

SOLID תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SOLID כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SOLID ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SOLID בחודש הבא? על פי Solid (SOLID) כלי תחזית המחירים, המחיר SOLID הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SOLID בשנת 2026? המחיר של 1 Solid (SOLID) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SOLID יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SOLID בשנת 2027? Solid (SOLID) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SOLID עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SOLID בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Solid (SOLID) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SOLID בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Solid (SOLID) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SOLID בשנת 2030? המחיר של 1 Solid (SOLID) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SOLID יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SOLID תחזית המחיר בשנת 2040? Solid (SOLID) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SOLID עד שנת 2040.