SOLBOY מחיר היום

מחיר SOLBOY (SOLBOY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 17.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLBOY ל USD הוא $ 0 לכל SOLBOY.

SOLBOY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 78,700, עם היצע במחזור של 999.99M SOLBOY. ב‑24 השעות האחרונות, SOLBOY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOLBOY נע ב +0.22% בשעה האחרונה ו +24.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SOLBOY (SOLBOY) מידע שוק

שווי שוק $ 78.70K$ 78.70K $ 78.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.70K$ 78.70K $ 78.70K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,988,209.525121 999,988,209.525121 999,988,209.525121

שווי השוק הנוכחי של SOLBOY הוא $ 78.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLBOY הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999988209.525121. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.70K.