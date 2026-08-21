Solano מחיר היום

מחיר Solano (SOLANO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLANO ל USD הוא $ 0 לכל SOLANO.

Solano כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,120, עם היצע במחזור של 988.18M SOLANO. ב‑24 השעות האחרונות, SOLANO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOLANO נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +15.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Solano (SOLANO) מידע שוק

שווי שוק $ 28.12K$ 28.12K $ 28.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.12K$ 28.12K $ 28.12K אספקת מחזור 988.18M 988.18M 988.18M אספקה כוללת 988,183,483.444393 988,183,483.444393 988,183,483.444393

שווי השוק הנוכחי של Solano הוא $ 28.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLANO הוא 988.18M, עם היצע כולל של 988183483.444393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.12K.