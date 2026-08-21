Snorter מחיר היום

מחיר Snorter (SNORT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00349849, עם שינוי של 2.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNORT ל USD הוא $ 0.00349849 לכל SNORT.

Snorter כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 874,610, עם היצע במחזור של 250.00M SNORT. ב‑24 השעות האחרונות, SNORT סחר בין $ 0.00340329 (נמוך) ל $ 0.00358912 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.087519, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00244997.

ביצועים לטווח קצר, SNORT נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו +20.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.67K.

Snorter (SNORT) מידע שוק

שווי שוק $ 874.61K$ 874.61K $ 874.61K נפח (24 שעות) $ 1.67K$ 1.67K $ 1.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 874.61K$ 874.61K $ 874.61K אספקת מחזור 250.00M 250.00M 250.00M אספקה כוללת 249,999,994.0 249,999,994.0 249,999,994.0

שווי השוק הנוכחי של Snorter הוא $ 874.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.67K. ההיצע במחזור של SNORT הוא 250.00M, עם היצע כולל של 249999994.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 874.61K.