Smilee מחיר היום

מחיר Smilee (SMILEE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0249079, עם שינוי של 2.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMILEE ל USD הוא $ 0.0249079 לכל SMILEE.

Smilee כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,810, עם היצע במחזור של 2.00M SMILEE. ב‑24 השעות האחרונות, SMILEE סחר בין $ 0.02483265 (נמוך) ל $ 0.02576587 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.228201, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02275597.

ביצועים לטווח קצר, SMILEE נע ב -0.50% בשעה האחרונה ו -7.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.66.

Smilee (SMILEE) מידע שוק

שווי שוק $ 49.81K$ 49.81K $ 49.81K נפח (24 שעות) $ 4.66$ 4.66 $ 4.66 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 249.05K$ 249.05K $ 249.05K אספקת מחזור 2.00M 2.00M 2.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Smilee הוא $ 49.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.66. ההיצע במחזור של SMILEE הוא 2.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 249.05K.