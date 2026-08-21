Smidge מחיר היום

מחיר Smidge (SMIDGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMIDGE ל USD הוא $ 0 לכל SMIDGE.

Smidge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,243, עם היצע במחזור של 960.42T SMIDGE. ב‑24 השעות האחרונות, SMIDGE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SMIDGE נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Smidge (SMIDGE) מידע שוק

שווי שוק $ 24.24K$ 24.24K $ 24.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.24K$ 24.24K $ 24.24K אספקת מחזור 960.42T 960.42T 960.42T אספקה כוללת 960,420,000,000,000.0 960,420,000,000,000.0 960,420,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Smidge הוא $ 24.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMIDGE הוא 960.42T, עם היצע כולל של 960420000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.24K.