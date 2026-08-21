Slinky מחיר היום

מחיר Slinky (SLINKY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLINKY ל USD הוא $ 0 לכל SLINKY.

Slinky כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,610.78, עם היצע במחזור של 1000.00M SLINKY. ב‑24 השעות האחרונות, SLINKY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01192882, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SLINKY נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו +26.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Slinky (SLINKY) מידע שוק

שווי שוק $ 18.61K$ 18.61K $ 18.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.61K$ 18.61K $ 18.61K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,996,252.65 999,996,252.65 999,996,252.65

שווי השוק הנוכחי של Slinky הוא $ 18.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLINKY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996252.65. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.61K.