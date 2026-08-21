Sliding Cat מחיר היום

מחיר Sliding Cat (滑る猫) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 滑る猫 ל USD הוא $ 0 לכל 滑る猫.

Sliding Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,630.73, עם היצע במחזור של 999.88M 滑る猫. ב‑24 השעות האחרונות, 滑る猫 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00110706, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 滑る猫 נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +9.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sliding Cat (滑る猫) מידע שוק

שווי שוק $ 17.63K$ 17.63K $ 17.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.63K$ 17.63K $ 17.63K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,875,100.526603 999,875,100.526603 999,875,100.526603

שווי השוק הנוכחי של Sliding Cat הוא $ 17.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 滑る猫 הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999875100.526603. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.63K.