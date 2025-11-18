Slap מחיר היום

מחיר Slap (SLAP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00026213, עם שינוי של 4.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLAP ל USD הוא $ 0.00026213 לכל SLAP.

Slap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 262,131, עם היצע במחזור של 1.00B SLAP. ב‑24 השעות האחרונות, SLAP סחר בין $ 0.00025243 (נמוך) ל $ 0.00027832 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00192179, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00016264.

ביצועים לטווח קצר, SLAP נע ב +1.14% בשעה האחרונה ו -15.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Slap (SLAP) מידע שוק

שווי שוק $ 262.13K$ 262.13K $ 262.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 262.13K$ 262.13K $ 262.13K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Slap הוא $ 262.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLAP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 262.13K.